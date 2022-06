“Grave carenza” Paura per la più grande centrale nucleare d' Europa | scatta il panico

(Di sabato 4 giugno 2022) Nuovi effetti collaterali della guerra tra Mosca e Kiev. Secondo l'agenzia di intelligence militare ucraina, la piùd', quella di Zaporizhzhia - nella regione sud-orientale dell'Ucraina occupata dai russi - sta affrontando unadi pezzi di ricambio. «Nell'impianto», ha riferito l'intelligence del ministero della Difesa in una nota, «si è sviluppata una situazione critica in termini di garanzia di operazioni stabili e sicure. Non sono rimasti praticamente pezzi di ricambio e materiali riutilizzabili». Ladi Zaporizhzhia è stata occupata dalle truppe della Russia poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ma la struttura è ancora gestita da tecnici ucraini.

Ore 12.38 Kiev, blocco export grano rischia creare carestia globale Se Mosca non toglierà il blocco ai porti ucraini nel mar Nero 'il mondo dovrà affrontare unadi cibo'. Così il ...