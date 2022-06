Emergenza lavoratori immigrati a Turi, foresteria trasformata in baraccopoli (Di sabato 4 giugno 2022) Una baraccopoli più che una foresteria . Anche quest'anno a Turi esplode l'Emergenza dei lavoratori immigrati impegnati nella raccolta delle ciliegie. Eppure già più di un mese fa la Regione aveva ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 giugno 2022) Unapiù che una. Anche quest'anno aesplode l'deiimpegnati nella raccolta delle ciliegie. Eppure già più di un mese fa la Regione aveva ...

Advertising

PersilQ : Segnalato il problema di emergenza sanitaria nella strada dove vivo a Roma per mancata raccolta rifiuti da parte de… - Trmtv : Agricoltura, raccolta ciliegie: emergenza lavoratori stranieri - news_modena : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo - news_ravenna : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo - ER_Notizie : Rimini, turismo in emergenza, arriva l'estate e non si trovano lavoratori stagionali - Rimini - Turismo… -