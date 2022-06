Docente italiana uccisa in Inghilterra, arrestato il marito. Giallo a Colchester (Di sabato 4 giugno 2022) La Docente universitaria Antonella Castelvedere, 52 anni, originaria di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, è stata uccisa nella sua abitazione di Colchester, nella contea dell'Essex. La donna, madre di una ragazzina di 12 anni, è stata colpita più volte con un coltello e la polizia ha arrestato il marito. Castelverde insegnava all'Università del Suffolk ed era residente in Inghilterra da 25 anni. Secondo quanto riportano i media inglesi, la polizia è intervenuta a Colchester in Wickham Road. La donna era ancora viva, ma è morta poco dopo durante le manovre di soccorso. Il marito era ferito ed è stato portato in ospedale, dove è stato arrestato con l'accusa di omicidio. L'uomo secondo quanto si apprende era ferito e ora si trova ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Launiversitaria Antonella Castelvedere, 52 anni, originaria di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, è statanella sua abitazione di, nella contea dell'Essex. La donna, madre di una ragazzina di 12 anni, è stata colpita più volte con un coltello e la polizia hail. Castelverde insegnava all'Università del Suffolk ed era residente inda 25 anni. Secondo quanto riportano i media inglesi, la polizia è intervenuta ain Wickham Road. La donna era ancora viva, ma è morta poco dopo durante le manovre di soccorso. Ilera ferito ed è stato portato in ospedale, dove è statocon l'accusa di omicidio. L'uomo secondo quanto si apprende era ferito e ora si trova ...

