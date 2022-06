Ciclismo, Europei 2023 a Drenthe: l’annuncio ufficiale, in palio 13 titoli (Di sabato 4 giugno 2022) La UEC (Union Européenne de Cyclisme) ha annunciato ufficialmente di aver firmato il contratto per l’organizzazione degli Europei 2023 di Ciclismo su strada. La competizione continentale si terrà infatti a Drenthe (Paesi Bassi) dal 20 al 24 settembre 2023, nelle date tradizionalmente occupate dal Mondiale. L’anno prossimo però la competizione iridata si sposterà ad agosto per lo storico appuntamento di Glasgow, dove per la prima volta tutti i titoli del Ciclismo saranno messi in palio all’interno dello stesso evento. Il programma degli Europei 2023 vedrà invece 13 titoli in palio nell’arco delle cinque giornate di gara, con eventi per le categorie juniores, under 23 ed Elite sia a ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) La UEC (Union Européenne de Cyclisme) ha annunciato ufficialmente di aver firmato il contratto per l’organizzazione deglidisu strada. La competizione continentale si terrà infatti a(Paesi Bassi) dal 20 al 24 settembre, nelle date tradizionalmente occupate dal Mondiale. L’anno prossimo però la competizione iridata si sposterà ad agosto per lo storico appuntamento di Glasgow, dove per la prima volta tutti idelsaranno messi inall’interno dello stesso evento. Il programma deglivedrà invece 13innell’arco delle cinque giornate di gara, con eventi per le categorie juniores, under 23 ed Elite sia a ...

Advertising

quellaLia : @Gaia_Mai_ Boh quattro europei di fila, una Roubaix, un Fiandre e una Omloop. E non parliamo della pista e del cicl… - Milanosportiva : A Milano la presentazione di un doppio e importantissimo appuntamento: i Mondiali di Mountain Bike (MTB) in Val di… - Milanosportiva : Nella cornice della Fondazione Riccardo Catella a Milano è andata in scena una doppia presentazione: Europei di cic… -