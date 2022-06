“Ci stiamo separando”. Il clamoroso addio della coppia vip. Le nozze, i figli, le voci sul tradimento (Di sabato 4 giugno 2022) Annuncio choc per i fan della coppia. La notizia è ufficiale ed è stata diffusa nella nota congiunta decisa dai diretti interessati. Oltre ogni aspettativa, la cantante e il calciatore hanno raggiunto il capolinea. Quella che fino a poco tempo fa sembrava essere solo una crisi di coppia passeggera, purtroppo, si è rivelata la decisione definitiva. stiamo parlando proprio di Shakira e Gerard Piqué. L’annuncio sulla separazione: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”, questo il contenuto del comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa spagnola Efe, con l’approvazione del calciatore del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Annuncio choc per i fan. La notizia è ufficiale ed è stata diffusa nella nota congiunta decisa dai diretti interessati. Oltre ogni aspettativa, la cantante e il calciatore hanno raggiunto il capolinea. Quella che fino a poco tempo fa sembrava essere solo una crisi dipasseggera, purtroppo, si è rivelata la decisione definitiva.parlando proprio di Shakira e Gerard Piqué. L’annuncio sulla separazione: “Ci dispiace confermare che ci. Per il benessere dei nostri, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispettoprivacy. Grazie per la vostra comprensione”, questo il contenuto del comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa spagnola Efe, con l’approvazione del calciatore del ...

