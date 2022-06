Bella Ciao in piazza della Scala per Smuraglia

Advertising

QuinteroCalle : Bella Ciao. - Cablynthierry : Bella Ciao - mhmdzyan18 : @danielaflorezz_ Ciao bella - yll_deti_ : @libreriadiciffa Ciao, ho letto la tua recensione, molto bella e imparziale. Tuttavia, ho una domanda. Posto che, o… - MarMe1991 : @misselena955 ciao Bella ! -

Repubblica TV

Si conclude alle 17, con la piazza che canta "" e urla "Ora e sempre resistenza", il funerale di Carlo Smuraglia , il presidente onorario dell'Anpi scomparso il 30 maggio scorso a Milano a 98 ann i . La bara in noce chiara è stata ...Centinaia le persone assiepate in piazza Scala a intonare il canto del partigiano, l'ultimo '' terreno che lo accompagnerà nel suo ultimo ... Funerali Smuraglia, la piazza intona 'Bella Ciao': 'Ci ha dato la possibilità di essere liberi' Il feretro di Carlo Smuraglia e' stato salutato dal coro Bella Ciao e da un lungo applauso dopo la cerimonia funebre che si e' tenuta a ...Centinaia le persone assiepate in piazza Scala a intonare il canto del partigiano, l'ultimo 'Bella Ciao' terreno che lo accompagnerà nel suo ultimo 'viaggio' ...