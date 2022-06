Arrestato il marito di Antonella Castelvedere, la professoressa trovata morta nel Regno Unito (Di sabato 4 giugno 2022) Ci sono sviluppi sull’omicidio di Antonella Castelvedere, la professoressa universitaria uccisa mercoledì scorso nella sua casa a Wickham Road, una zona residenziale di Colchester, nella contea dell’Essex nel Regno Unito. Il marito è stato Arrestato con l’accusa di omicidio: sul corpo della vittima diverse ferite da coltello. Lascia una figlia di 12 anni. Castelvedere era nata a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, ma 25 anni fa si era trasferita in Gran Bretagna. Nel comunicato diffuso dalla polizia due giorni fa si legge che gli agenti del Kent and Essex Serious Crime Directorate intervenuti hanno trovato una donna gravemente ferita. “Purtroppo è morta sul posto. Gli agenti hanno trovato anche un uomo ferito all’indirizzo. È stato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ci sono sviluppi sull’omicidio di, launiversitaria uccisa mercoledì scorso nella sua casa a Wickham Road, una zona residenziale di Colchester, nella contea dell’Essex nel. Ilè statocon l’accusa di omicidio: sul corpo della vittima diverse ferite da coltello. Lascia una figlia di 12 anni.era nata a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, ma 25 anni fa si era trasferita in Gran Bretagna. Nel comunicato diffuso dalla polizia due giorni fa si legge che gli agenti del Kent and Essex Serious Crime Directorate intervenuti hanno trovato una donna gravemente ferita. “Purtroppo èsul posto. Gli agenti hanno trovato anche un uomo ferito all’indirizzo. È stato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il marito di Nancy Pelosi arrestato per guida in stato di ebbrezza. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata… - MediasetTgcom24 : Usa, arrestato il marito di Nancy Pelosi per guida in stato di ebbrezza. Per Paul Pelosi è stata fissata una cauzio… - larenait : Aveva 52 anni, originaria di Bagnolo Mella, nel Bresciano, ed era madre di una ragazzina di 12 anni - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Docente universitaria di Brescia uccisa in Inghilterra. Antonella #Castelvedere è stata trovata accoltellata nella casa in… - momentosera : Docente universitaria di Brescia uccisa in Inghilterra. Antonella #Castelvedere è stata trovata accoltellata nella… -