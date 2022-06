Agente Radu: «Lascerà l’Inter in prestito quest’estate» (Di sabato 4 giugno 2022) . Le parole sul futuro del portiere nerazzurro Oscar Damiani, Agente del portiere dell’Inter Ionut Radu, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni dell’Interista.it. Eco le parole dell’Agente: LASCIARE l’Inter – «Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari. Ci sono tante squadre interessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse. Abbiamo la possibilità di fare la scelta migliore per il ragazzo». OBIETTIVO – «Una cessione in prestito. Per me Radu ha tutte le qualità per fare il titolare dell’Inter e magari tra uno o due anni potrà tornare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) . Le parole sul futuro del portiere nerazzurro Oscar Damiani,del portiere delIonut, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni delista.it. Eco le parole dell’: LASCIARE– «Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari. Ci sono tante squadre interessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse. Abbiamo la possibilità di fare la scelta migliore per il ragazzo». OBIETTIVO – «Una cessione in. Per meha tutte le qualità per fare il titolare dele magari tra uno o due anni potrà tornare ...

