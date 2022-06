Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 20:30 (Di venerdì 3 giugno 2022) Viabilità DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio GIORNATA DI DISAGI PER LA PONTINA, DIVERSI GLI INCENDI CHE SI SONO VERIFICATI, PER ULTIMO QUELLO ALL’ALTEZZA DI TOR DE’ CENCI, LA STRADA E’ CHIUSA IN DIREZIONE Roma, CODE A PARTIRE DA VIA DI TRIGORIA NEL COMPLESSO LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA NELLA NORMA SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE ILTRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO INTERROTTA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE ALESSANDRINO, BUS SOTITUTIVI SULLA TRATTA SAN GIOVANNI – GIARDINETTI SERVIZIO REGOLARE DA PANTANO A GIARDINETTI SULLA METRO B, QUESTA SERA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00, POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA, RICORDIAMO TRA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 3 GIUGNOORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGIORNATA DI DISAGI PER LA PONTINA, DIVERSI GLI INCENDI CHE SI SONO VERIFICATI, PER ULTIMO QUELLO ALL’ALTEZZA DI TOR DE’ CENCI, LA STRADA E’ CHIUSA IN DIREZIONE, CODE A PARTIRE DA VIA DI TRIGORIA NEL COMPLESSO LA CIRCONE E’ TORNATA NELLA NORMA SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE ILTRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO INTERROTTA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE ALESSANDRINO, BUS SOTITUTIVI SULLA TRATTA SAN GIOVANNI – GIARDINETTI SERVIZIO REGOLARE DA PANTANO A GIARDINETTI SULLA METRO B, QUESTA SERA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.00, POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA, RICORDIAMO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 06 - 2022 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ,... IN DIRZIONE ROMA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO INTEERESSANO LA VIA LITORANEA TRA ... Traffico Roma del 03 - 06 - 2022 ore 19:30 Luceverde Roma veri trovate in studio Tiziana rimondi il traffico sulla principale rete viaria della capitale da oggi cambia la viabilità al Circo Massimo per l'allestimento del concerto di Vasco Rossi del 1 ... Aurelia, nuovo svincolo Aranova. Gualtieri: "Con Anas per viabilità di Roma"