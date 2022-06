Un 2 Giugno di lavoro per il Soccorso alpino: salvati tre escursionisti in difficoltà (Di venerdì 3 giugno 2022) Diversi interventi nelle ultime ore per il Soccorso alpino orobico, chiamato a risolvere alcune emergenze scattate nella giornata di giovedì 2 Giugno. La prima allerta era scattata per una escursionista di Milano che era partita da Valbondione per salire verso il rifugio Coca. Ha riportato la sospetta frattura di un polso e quindi ha chiesto aiuto. Un tecnico era per caso in zona e l’ha raggiunta subito, poi sono intervenuti altri due soccorritori; la donna è stata accompagnata fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale. Mentre l’intervento era in corso, altra richiesta per un biker che si era infortunato agli Spiazzi di Gromo. A causa di una caduta, aveva una probabile frattura di tibia e perone. Due tecnici di Valbondione sono arrivati sul posto, a supporto delle operazioni dell’eliSoccorso di Brescia di Areu – ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Diversi interventi nelle ultime ore per ilorobico, chiamato a risolvere alcune emergenze scattate nella giornata di giovedì 2. La prima allerta era scattata per una escursionista di Milano che era partita da Valbondione per salire verso il rifugio Coca. Ha riportato la sospetta frattura di un polso e quindi ha chiesto aiuto. Un tecnico era per caso in zona e l’ha raggiunta subito, poi sono intervenuti altri due soccorritori; la donna è stata accompagnata fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale. Mentre l’intervento era in corso, altra richiesta per un biker che si era infortunato agli Spiazzi di Gromo. A causa di una caduta, aveva una probabile frattura di tibia e perone. Due tecnici di Valbondione sono arrivati sul posto, a supporto delle operazioni dell’elidi Brescia di Areu – ...

