“Totalmente ingestibile” La grande paura di Scanzi su Putin | è un pazzo malato

(Di venerdì 3 giugno 2022) È possibile immaginare che i russi si ritirino dall'Ucraina dopo averne conquistato il 20% del territorio? Il quesito è posto da Giovanni Floris, conduttore di Otto e mezzo su La7, ad Andreanella puntata del 2 giugno del talk show. “Ti vorrei dire di sì, ma credo di no” la replica del giornalista de Il Fatto Quotidiano, che è quasi sconsolato: “È impossibile prevedere i piani di Vladimir, ma è presto per il sogno del ritiro dei russi. Intanto bisogna capire se quel 20% conquistato è sufficiente pere se quel 20% coincide con il 20% che voleva. Manca ancora qualcosa nella strategia diaffinché lui possa fermarsi e perché ci sia anche soltanto un cessate il fuoco sulla guerra. È positivo che Volodymyr Zelensky abbia concesso delle aperture e lasci intendere che comunque è ...

Erbacce alte un metro invadono i marciapiedi della zona PIP di Andria