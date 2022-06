Surviving Summer – Un’estate travolgente | dal 3 giugno su Netflix

Advertising

- Un'estate travolgente (Stagione 1) - disponibile dal 3 giugno - Un'adolescente americana ribelle trova famiglia, amicizie e onde perfette quando arriva in una cittadina australiana ...... poliziotto o criminale Stagione 1 " 3 giugno Floor is Lava Stagione 2 " 3 giugno" Un'estate travolgente Stagione 1 " 3 giugno Ambizione Stagione 1 " 3 giugno Keep Sweet: pregare e ...Surviving Summer – Un’estate travolgente è la nuova serie TV australiana in arrivo su Netflix. Espulsa dalla scuola ed esiliata in Australia, un’adolescente newyorkese cavalca l’onda nella cerchia ...Sta arrivando l'estate anche su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a lanciare una serie che profuma d'estate, di mare, di vacanza e di surf. Si tratta di Surviving Summer, una ser ...