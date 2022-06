Si spacciò per curatore di 'Blue Whale', condannata 26enne (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è concluso con la conferma della condanna a un anno e mezzo di carcere, con pena sospesa e non menzione, il processo davanti alla Corte d'Appello di Milano nel quale una giovane di 26 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è concluso con la conferma della condanna a un anno e mezzo di carcere, con pena sospesa e non menzione, il processo davanti alla Corte d'Appello di Milano nel quale una giovane di 26 anni ...

San Nicandro: spaccio di coca e hashish 'criptico'. Arrestate 5 persone. Gli indagati avrebbero preso la cocaina da alcuni soggetti di San Severo, non identificati, per poi venderla a giovani per strada, tra maggio 2020 e luglio 2020. Avrebbero spacciato a qualsiasi ora ...