Riforma della giustizia, tempo scaduto: Calderoli a Napoli. Incontro promosso dal Comitato Io Dico Sì (Di venerdì 3 giugno 2022) “Riforma della giustizia: tempo scaduto”, è il titolo dell’Incontro che si terrà lunedì 6 giugno a partire dalle ore 16, presso Palazzo Caracciolo, Via Carbonara 112, Napoli. All’evento, organizzato dal Comitato Io Dico Sì, per promuovere la divulgazione dei quesiti referendari in vista del voto del 12 giugno, anche il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli che sarà al quinto giorno di sciopero della fame, iniziativa che ha intrapreso per protestare contro il muro di silenzio sui referendum. “Quella della giustizia è un’emergenza nazionale e riguarda tutti noi, al di là dei partiti e delle scelte di campo – spiega Severino Nappi, responsabile regionale referendum ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) “”, è il titolo dell’che si terrà lunedì 6 giugno a partire dalle ore 16, presso Palazzo Caracciolo, Via Carbonara 112,. All’evento, organizzato dalIoSì, per promuovere la divulgazione dei quesiti referendari in vista del voto del 12 giugno, anche il vicepresidente del Senato, Robertoche sarà al quinto giorno di scioperofame, iniziativa che ha intrapreso per protestare contro il muro di silenzio sui referendum. “Quellaè un’emergenza nazionale e riguarda tutti noi, al di là dei partiti e delle scelte di campo – spiega Severino Nappi, responsabile regionale referendum ...

