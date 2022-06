Ranking ATP | Novak Djokovic non sarà più n 1 al mondo e neanche n 2… dal 13 giugno! Classifica ‘ritardata’ e nuovo leader

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) C’è un curioso svilupparsi degli eventi nelle settimane successive al Roland Garros. Questo in virtù delle evoluzioni delATP, che rispetto allo scorso anno paga una settimana di sfasamento in materia di Slam parigino. La ragione è semplice: l’anno scorso il secondo dei quattro tornei maggiori era stato spostato in avanti di una settimana in maniera repentina a distanza ravvicinata dallo svolgimento. Lo slot normale, per capirci, è quello che abbiamo ora. Questo fa sì che, la prossima settimana,ancora numero 1 del, non essendo ancora in scadenza i punti della vittoria parigina di un anno fa. Di fatto la top ten è già definita, perché il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev sono secondo e terzo e non possono essere raggiunti da Rafael Nadal anche in caso ...