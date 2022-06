Picchiano selvaggiamente una donna in strada, poi se la caricano in auto e scappano via (Di venerdì 3 giugno 2022) San Felice Circeo. Una scena raccapricciante, in mezzo alla strada, sotto gli occhi di tutti i passanti rimasti tremendamente scioccati dall’episodio violento e repentino. Hanno picchiato selvaggiamente una donna, e poi l’hanno costretta a salire in auto con loro, portandola via da lì. Il fatto è accaduto nella nottata del 2 giugno, intorno all’1:00, in via Roma. La violenza in strada a San Felice Circeo La tremenda scena è accaduta a San Felice Circeo, e in particolare è stata subito notata da un passante, primo fra tutti ad accorgersene, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Dopo un breve lasso di tempo, grazie alle informazioni piuttosto precise del testimone, i militari sono riusciti a rintracciare il veicolo sull’Appia a Sonnino. Leggi anche: Grave incidente a San Felice Circeo: investita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) San Felice Circeo. Una scena raccapricciante, in mezzo alla, sotto gli occhi di tutti i passanti rimasti tremendamente scioccati dall’episodio violento e repentino. Hanno picchiatouna, e poi l’hanno costretta a salire incon loro, portandola via da lì. Il fatto è accaduto nella nottata del 2 giugno, intorno all’1:00, in via Roma. La violenza ina San Felice Circeo La tremenda scena è accaduta a San Felice Circeo, e in particolare è stata subito notata da un passante, primo fra tutti ad accorgersene, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Dopo un breve lasso di tempo, grazie alle informazioni piuttosto precise del testimone, i militari sono riusciti a rintracciare il veicolo sull’Appia a Sonnino. Leggi anche: Grave incidente a San Felice Circeo: investita ...

