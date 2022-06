(Di venerdì 3 giugno 2022) Sono state le Nazioni Unite a istituire il 3 giugno la Giornata mondiale della bicicletta. Pratica la motivazione: promuovere l’utilizzo di un “mezzo di locomozione sostenibile, sano e alla portata di tutti”. Trek Una freschissima ricerca Ipsos ha scattato una fotografia precisa del nostro Paese a due ruote: un italiano su due ne possiede una, ma solo meno del dieci per cento usa il bike sharing. Il 10 per cento pedala verso l’ufficio In Italia, il 57% degli intervistati afferma di saper andare in bicicletta e il 49% di possederne una da poter utilizzare personalmente per i propri spostamenti. Il 26% afferma di utilizzare la bicicletta per fare attività fisica e soltanto il 10% per raggiungere il proprio posto di lavoro o studio. Edoardo Leo e Stefano Fresi in bicicletta sul Lungotevere di Roma (Sky) Lontana la condivisione della bicicletta Solo l’8% afferma, però, di ...

PESARO - Dopo la camminata, ora Ricci. Gonfiate le ruote delle vostre biciclette, scaldate muscoli e riempite le borracce. Sabato 4 giugno ci sarà "A pedalare col sindaco", il tour su due ruote guidato da Matteo Ricci per parlare ...Nuova vita per l'ex Pedalà AutoComo in via dei Mille 18 a Como: pronto un progetto residenziale. Nuova vita per l'ex Pedalà AutoComo in via dei Mille: pronto un progetto residenziale Su proposta del ... Pedala coi Lupi! Promessa mantenuta. Stefano Pioli aveva fatto un fioretto: se il Milan avesse vinto il Tricolore, sarebbe andato da Parma al Passo della Cisa in bicicletta. Detto, fatto: dopo il diciannovesimo ...L'Associazione Sportiva Dilettantistica, nata da Vaccinarsi.org, presente alla tappa Ponte di Legno-Lavarone per contrastare la disinformazione in tema di vaccinazioni ...