Papa Francesco prega per le famiglie: “Non ne esiste una perfetta” (Di venerdì 3 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Il Papa dedica le preghiere di questo mese alla famiglia, “il luogo in cui impariamo a convivere: convivere con i più giovani e con i più anziani”, dice in un videomessaggio. “Ovviamente non esiste la famiglia perfetta. Ci sono sempre dei ‘però’. Ma non succede niente. Non bisogna aver paura degli errori; bisogna imparare da loro, per andare avanti”, indica il Pontefice. Dio “si preoccupa di noi, resta con noi in ogni momento nell’ondeggiare della barca agitata dal mare: quando discutiamo, quando soffriamo, quando siamo allegri, il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta, ci corregge”, afferma Bergoglio. Ricordando l’Incontro Mondiale delle famiglie che si terrà a Roma questo mese, il Papa conclude: “Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Ildedica le preghiere di questo mese alla famiglia, “il luogo in cui impariamo a convivere: convivere con i più giovani e con i più anziani”, dice in un videomessaggio. “Ovviamente nonla famiglia. Ci sono sempre dei ‘però’. Ma non succede niente. Non bisogna aver paura degli errori; bisogna imparare da loro, per andare avanti”, indica il Pontefice. Dio “si preoccupa di noi, resta con noi in ogni momento nell’ondeggiare della barca agitata dal mare: quando discutiamo, quando soffriamo, quando siamo allegri, il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta, ci corregge”, afferma Bergoglio. Ricordando l’Incontro Mondiale delleche si terrà a Roma questo mese, ilconclude: “Preghiamo per lecristiane di tutto il mondo, per ...

