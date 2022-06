Notte da incubo per Emerson Royal: rapina e sparatoria, ma è illeso (Di venerdì 3 giugno 2022) Emerson Royal, esterno del Tottenham ha vissuto una notta di paura, vittima di un tentativo di rapina e una sparatoria: illeso il brasiliano Una Notte di grande paura per Emerson Royal. L’esterno del Tottenham si trovava a San Paolo la Notte scorsa, quando ha subito un tentativo di rapina con sparatoria. Secondo quanto riportano le autorità brasiliane, il giocatore è rimasto illeso grazie all’intervento di un poliziotto che si era offerto di accompagnarlo a casa dopo aver scattato delle foto con lui. Il malvivente ha bloccato l’auto del giocatore, che stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca, e gli ha puntato la pistola in faccia; poi, dopo essersi accorto della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022), esterno del Tottenham ha vissuto una notta di paura, vittima di un tentativo die unail brasiliano Unadi grande paura per. L’esterno del Tottenham si trovava a San Paolo lascorsa, quando ha subito un tentativo dicon. Secondo quanto riportano le autorità brasiliane, il giocatore è rimastograzie all’intervento di un poliziotto che si era offerto di accompagnarlo a casa dopo aver scattato delle foto con lui. Il malvivente ha bloccato l’auto del giocatore, che stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca, e gli ha puntato la pistola in faccia; poi, dopo essersi accorto della ...

