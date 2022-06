Nations League, Southgate (Ct Inghilterra): “Ungheria porte chiuse, ma 36mila allo stadio” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ct della Nazionale inglese, Gareth Southgate ha parlato alla vigilia del match d’esordio dell’Inghilterra sul campo dell’Ungheria, alla Puskas Arena di Budapest, di Nations League 2022/2023. Nello specifico, il Ct, si è detto sorpreso che allo stadio i saranno 36mila spettatori, nonostante il divieto di pubblico imposto dalla Uefa per via di cori a sfondi razzisti, che obbligano l’Ungheria a cinque partite casalinghe a porte chiuse. Il regolamento Uefa però, può comunque consentire l’accesso a bambini, di età inferiore ai 14 anni, accompagnati da un adulto ogni 10 giovani. Una deroga che permetterà alla Federcalcio ungherese di riempire comunque lo stadio, accogliendo anche circa ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ct della Nazionale inglese, Garethha parlato alla vigilia del match d’esordio dell’sul campo dell’, alla Puskas Arena di Budapest, di2022/2023. Nello specifico, il Ct, si è detto sorpreso chei sarannospettatori, nonostante il divieto di pubblico imposto dalla Uefa per via di cori a sfondi razzisti, che obbligano l’a cinque partite casalinghe a. Il regolamento Uefa però, può comunque consentire l’accesso a bambini, di età inferiore ai 14 anni, accompagnati da un adulto ogni 10 giovani. Una deroga che permetterà alla Federcalcio ungherese di riempire comunque lo, accogliendo anche circa ...

