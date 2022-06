Milan, fumata bianca in arrivo per Renato Sanches: cifre e dettagli (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero vicini alla chiusura dell’affare Renato Sanches. fumata bianca in arrivo Come riporta La Gazzetta dello Sport dopo aver definito il trasferimento di Origi, il Milan sta provando a chiudere anche per Renato Sanches. Il portoghese ha solo un anno di contratto con il Lille e per questo il club rossonero si è permesso di offrire 12 milioni rispetto ai 15 chiesti dalla società francese. Nella strategia Milanista è più importante raccogliere prima l’assenso del giocatore, partito da una richiesta intorno ai 6 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. Nelle ultime settimane, però, Jorge Mendes ha dialogato con profitto sull’argomento con Maldini e Massara. Ora il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato: i rossoneri sarebbero vicini alla chiusura dell’affareinCome riporta La Gazzetta dello Sport dopo aver definito il trasferimento di Origi, ilsta provando a chiudere anche per. Il portoghese ha solo un anno di contratto con il Lille e per questo il club rossonero si è permesso di offrire 12 milioni rispetto ai 15 chiesti dalla società francese. Nella strategiaista è più importante raccogliere prima l’assenso del giocatore, partito da una richiesta intorno ai 6 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. Nelle ultime settimane, però, Jorge Mendes ha dialogato con profitto sull’argomento con Maldini e Massara. Ora il ...

