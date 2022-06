Maggio mese dei record all’aeroporto di Comiso

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 3 giugno 2022)– Con quasi 37 mila passeggeri nel solodi, l’estate 2022 si preannuncia essere quella della piena ripresa e del rilancio dell’aeroporto didopo i due lunghi anni della pandemia che hanno determinato la crisi globale del trasporto aereo.Al 31, nel dettaglio, i passeggeri in transito dal Pio La Torre sono stati 36.971, ovvero il 444% in più del 2021, quando erano stati solo 6.796. Un dato in significativa crescita anche rispetto al 2019, ovvero al periodo pre-Covid, con una crescita del 23%: neldidi tre anni fa, infatti, i passeggeri erano stati 30.003.Un risultato reso possibile dalla programmazione dei voli per la Summer 2022, in particolare con le rotte operate da Ryanair che al momento garantisce la rotazione quotidiana ...