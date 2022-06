Londra, il Giubileo di Harry e Meghan Markle (Di venerdì 3 giugno 2022) I due, già immortalati ieri, hanno partecipato alla messa presso la cattedrale di St. Paul Sono giorni importanti per la Regina Elisabetta II impegnata con i festeggiamenti per il Giubileo per i 70 anni di regno. A dispetto di quanto si credeva, per il lieto evento, sono arrivati anche i Duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle. Per loro è il primo vero impegno ufficiale da quando hanno deciso di salutare la Royal Family e si sono trasferiti in California. I due, anche se in sordina, avevano partecipato già ieri, 2 giugno, alla parata organizzata per la Regina. Non erano però apparsi sul balcone principale ma su uno secondario. Harry e Meghan Markle a Londra Oggi, 3 giugno, Harry e Meghan Markle hanno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) I due, già immortalati ieri, hanno partecipato alla messa presso la cattedrale di St. Paul Sono giorni importanti per la Regina Elisabetta II impegnata con i festeggiamenti per ilper i 70 anni di regno. A dispetto di quanto si credeva, per il lieto evento, sono arrivati anche i Duchi del Sussex,. Per loro è il primo vero impegno ufficiale da quando hanno deciso di salutare la Royal Family e si sono trasferiti in California. I due, anche se in sordina, avevano partecipato già ieri, 2 giugno, alla parata organizzata per la Regina. Non erano però apparsi sul balcone principale ma su uno secondario.Oggi, 3 giugno,hanno ...

