Le piattaforme come Youtube potrebbero essere responsabili per gli upload che violano il copyright secondo la corte federale in Germania (Di venerdì 3 giugno 2022) La corte federale di giustizia tedesca ha portato avanti una interpretazione estremamente interessante del parere della corte di Giustizia europea sulla violazione del copyright da parte delle piattaforme come Youtube. Questa interpretazione, con ogni probabilità, porterà alla revisione di diversi processi di primo grado sulle possibili violazioni del copyright per i contenuti pubblicati su queste stesse piattaforme. LEGGI ANCHE > Per la corte di Giustizia Europea, Youtube non è responsabile delle violazioni del copyright dei suoi utenti copyright su Youtube, l’interpretazione tedesca Il produttore musicale Frank Peterson, ad esempio, aveva citato ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 giugno 2022) Ladi giustizia tedesca ha portato avanti una interpretazione estremamente interessante del parere delladi Giustizia europea sulla violazione delda parte delle. Questa interpretazione, con ogni probabilità, porterà alla revisione di diversi processi di primo grado sulle possibili violazioni delper i contenuti pubblicati su queste stesse. LEGGI ANCHE > Per ladi Giustizia Europea,non è responsabile delle violazioni deldei suoi utentisu, l’interpretazione tedesca Il produttore musicale Frank Peterson, ad esempio, aveva citato ...

