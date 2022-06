Isola 16 | Edoardo Tavassi in passato ha avuto un flirt con una storica protagonista del Grande Fratello!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 giugno 2022)è uno dei naufraghi dell’16, il reality condotto da Ilary Blasi che a fine mese volgerà al termine. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale sappiamo che fratello di Guendalina inè stato legato a Diana Del Bufalo, mentre sull’ha mostrato interesse per Mercedesz Henger. Ma c’è una cosa che fino ad oggi era passata inosservata, ovvero che inè stato legato all’ex gieffina Angelica Livraghi. A raccontarlo è stata Angelica stessa, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio:era molto romantico: viveva con la mamma a Castelnuovo di Porto e prendeva sempre il treno per venirmi a trovare. La nostra storia è durata pochissimo, devo dire però che era simpaticissimo già allora. È una bella persona. I ...