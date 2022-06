Incidente Foggia | scontro tra 2 auto | 2 morti

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Due persone sono morte questa mattina in unstradale avvenuto sulla provinciale 81 che collega Stornarella a Orta Nova, in provincia di. Una Fiat Panda si è scontrata con un’Audi. A perdere la vita due giovani di Orta Nova che viaggiavano sulla prima. Sarebbero illesi gli occupanti dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale: questi ultimi hanno proceduto con i rilievi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Provincia disulla strada provinciale 81 tra Orta Nova e Stornarella: due morti Per i due uomini originari di Orta Nova a bordo dell' utilitaria non c'è stato nulla da fare e sono ......tutte con 6 morti ma con diverso indice di incidenza sugli occupati che va da oltre il 36 di... Presidente provinciale Amnil Arezzo " un tipo diche accade oggi come 60 anni fa. Ma ci ...Due uomini, un operaio 50enne e un bracciante agricolo 47enne, sono morti in un incidente stradale questa mattina sulla ... È ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia e al momento non si conoscono ...(ANSA) - FOGGIA, 03 GIU - Due uomini, un operaio 50enne e un bracciante agricolo 47enne, sono morti in un incidente stradale questa mattina sulla provinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella, ...