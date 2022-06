Il Presidente della Camera | Roberto Fico | in visita ufficiale in Svizzera

(Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA – Ildei Deputati,, sarà a Berna il 6 e il 7 giugno per una. Lunedì pomeriggio l’incontro con esponenticomunità italiana in, mentre martedì alle 8.30 è previsto il bilaterale con ladel Consiglio nazionale svizzero Irène Kälin. A seguire ci saranno gli incontri con la Segretaria di Stato del Dipartimento Federale degli Affari Esteri e Caponegoziatrice per i negoziati con l’Unione Europea, Livia Leu, e con il Consigliere Federale e Capo del Dipartimento Federale delle Finanze, Ueli Maurer. A conclusioneilsi confronterà con alcuni membri ...

Advertising

Quirinale : #2giugno, #FestadellaRepubblica: il Presidente #Mattarella ???? depone una corona di alloro all’Altare della Patria - Palazzo_Chigi : #2giugno Il Presidente Draghi ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per la #FestadellaRepubblica ????… - Quirinale : #FestadellaRepubblica, oggi il cambio della Guardia d’Onore del Reggimento #Corazzieri alla presenza del Presidente… - Erdsve : Il presidente della Verkhovna Rada Stefanchuk ha incontrato il cancelliere tedesco Scholz... Speriamo che non mangi… - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ???????? Strette di mano e nessun tavolo lungo Putin ha incontrato a Sochi il leader dell'Unione Africana Macky Salou e il pr… -

È quanto ha affermato ildi Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros - Pietro , a margineseconda giornata del Festival dell'economia in corso a Trento. Per ildi Intesa Sanpaolo, ...Critiche anche dalConfagricoltura tedesca, Joachim Rukwied , che in un'intervista alla Osnabrücker Zeitung auspica una tariffa minima a livello europeo , "perché altrimenti la ...(Adnkronos) – “Una diagnosi di cancro oggi non è una condanna a morte”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco De Lorenzo, presidente Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariat ...“Condividiamo l’allarme sollevato dal Presidente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, e sottolineiamo il preoccupante silenzio che, ormai a pochi giorni dalla ...