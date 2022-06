Il pick - up in panne abbandonato in mezzo all' autostrada | lo schianto con il camion e le fiamme

(Di venerdì 3 giugno 2022) Le immagini mostrano un- up in, che il conducente abbandona inalla strada senza curarsi di chiudere neppure gli sportelli. Le auto e i mezzi in transito fanno lo slalom per evitarlo.

Advertising

OA Sport

Le immagini mostrano un- up in, che il conducente abbandona in mezzo alla strada senza curarsi di chiudere neppure gli sportelli. Le auto e i mezzi in transito fanno lo slalom per evitarlo. Un camionista però, ...Amici e familiari pensano che magari il 23enne sia rimasto inin un punto in cui la copertura ... Il- up è ridotto a un ammasso di lamiere, con il tettuccio completamente schiacciato dal ... LIVE Brugge-De Panne 2022 in DIRETTA: vince Tim Merlier al fotofinish, 7° Consonni Le immagini mostrano un pick-up in panne, che il conducente abbandona in mezzo alla strada senza curarsi di chiudere neppure gli sportelli. Le auto ...Le marché de l’automobile est en pleine (r)évolution et la référence absolue des pick-ups qu’est le Ford F-150 aux Etats-Unis n’a pas le droit de louper sa transition vers le 100% électrique. Le const ...