Highlights e gol Francia-Danimarca 1-2, Nations League 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Francia-Danimarca 1-2 di Nations League 2021/2022. A Parigi primo tempo giocato molto meglio dai padroni di casa, che però non la sbloccano e anzi, sono costretti a vedere Mbappé uscire per infortunio. Nella arriva il grande spettacolo, prima Benzema si mette in proprio e grazie ad un colpo di tacco fantastico di Nkunku apre le marcature, poi dopo un quarto d'ora la pareggia l'ex Parma Cornelius. Il match però non è finito, e poco prima del 90? ancora Cornelius trova la rete, mettendo dentro la sua doppietta personale e vincendo il match per 1-2. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

