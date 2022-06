GTWC Europe, 1000km Paul Ricard Pre-Qualifying: Ferrari prende il comando, 14° Valentino Rossi (Di venerdì 3 giugno 2022) Ferrari detta il passo al termine delle Pre-Qualifying della 1000km del Paul Ricard, seconda prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra ( Iron Lynx #71) dettano il ritmo con 50 millesimi di scarto su James Calado/Nicklas Nielsen/Miguel Molina ( Iron Lynx #51) e 236 millesimi su Augusto Farfus/Nick Catsburg /Nick Yeloly (ROWE Racing #98/BMW). Ferrari si conferma al comando nella seconda ed ultima sessione di prove libere, mentre è da segnalare l’ottimo passo di BMW con la nuova M4 GT3. Audi insegue al quarto ed al quinto posto, rispettivamente con Christopher Mies/Patric Niederhauser/Lucas Légeret (Sainteloc Racing #25) e Dries Vanthoor/Charles Weerts/Kelvin van der Linde (WRT ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022)detta il passo al termine delle Pre-delladel, seconda prova del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra ( Iron Lynx #71) dettano il ritmo con 50 millesimi di scarto su James Calado/Nicklas Nielsen/Miguel Molina ( Iron Lynx #51) e 236 millesimi su Augusto Farfus/Nick Catsburg /Nick Yeloly (ROWE Racing #98/BMW).si conferma alnella seconda ed ultima sessione di prove libere, mentre è da segnalare l’ottimo passo di BMW con la nuova M4 GT3. Audi insegue al quarto ed al quinto posto, rispettivamente con Christopher Mies/Patric Niederhauser/Lucas Légeret (Sainteloc Racing #25) e Dries Vanthoor/Charles Weerts/Kelvin van der Linde (WRT ...

