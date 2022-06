Governo | Conte | “M5S non esce da maggioranza”

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il M5S nondalla”. E’ quanto ha detto Giuseppe, durante un punto stampa a Viterbo. “Il M5S è nella, come partito direlativa, per dare un contributo e offrire soluzioni condivisibili che migliorino non solo la situazione del conflitto (in Ucraina, ndr.), ma anche quella dei cittadini italiani” sottolinea. UCRAINA – “Conoscete la nostra posizione: massima condanna della Russia, favorevoli anche alle sanzioni, massimo appoggio all’Ucraina ma questo è il momento di operare una sterzata. Ilitaliano adesso si deve impegnare per gli sforzi diplomatici in modo assolutamente totale, convinto e integrale. E deve farlo anche nell’Unione europea e nella comunità internazionale. Non siamo favorevoli all’invio di ulteriori ...

... propone. Dalla guerra alla situazione politica italiana. "Non metto in dubbio che ci siano ... Noi non possiamo augurarci undi unità nazionale dopo le elezioni. Ilè nato prima ...Ilormai da settimane è in fibrillazione continua. Pare che Giuseppestia preparando il trappolone per il 21 giugno quando, Mario Draghi , riferirà in aula prima del Consiglio Europeo. ... Forum ANSA con Giuseppe Conte: 'No ad un governo di unità nazionale dopo le elezioni' - Politica "Il M5S non esce dalla maggioranza". E' quanto ha detto Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Viterbo. "Il M5S è nella maggioranza, come partito di maggioranza relativa, per dare un contributo e o ...Il presidente della Consob lo ha detto al Festival dell'Economia di Trento: "Si impone l'integrazione di questa nuova realtà nella normativa esistente". E solleva problemi anche la moneta digitale pub ...