Giubileo di Platino, tutto pronto alla cattedrale di St. Paul: la regina non parteciperà al rito per un lieve malore (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca pochissimo al via della liturgia di ringraziamento per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II, che si terrà alla cattedrale anglicana di St. Paul, simbolo religioso di Londra. Sua Maestà ha fatto sapere che a malincuore non riuscirà a partecipare a causa di un lieve malore. Quello di oggi, venerdì 3 giugno, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca pochissimo al via della liturgia di ringraziamento per i 70 anni di regno dellaElisabetta II, che si terràanglicana di St., simbolo religioso di Londra. Sua Maestà ha fatto sapere che a malincuore non riuscirà a partecipare a causa di un. Quello di oggi, venerdì 3 giugno, L'articolo proviene da Inews24.it.

