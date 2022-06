Giubileo di Platino, tornano Harry e Meghan: cosa è successo in chiesa? (Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi è il giorno che in tanti aspettavano oramai da tempo: quello del confronto in pubblico tra i Sussex e i Cambridge. Per il secondo giorno del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, infatti, era attesissimo il ritorno in pubblico del principe Harry e di Meghan Markle. Alla messa di ringraziamento, tenutasi alle 11.30 nella cattedrale di St. Paul, presenti il principe Carlo, Camilla, il principe William e Kate Middleton e anche gli altri membri della Famiglia Reale. Buckingham Palace ha annunciato qualche ora prima dell’evento che la Regina non sarebbe stata presente a causa di problemi di mobilità. Ma come è andata in chiesa? La regina Elisabetta ha celebrato oggi il secondo giorno del suo Giubileo di Platino, con l’evento clou di una messa solenne di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi è il giorno che in tanti aspettavano oramai da tempo: quello del confronto in pubblico tra i Sussex e i Cambridge. Per il secondo giorno deldidella regina Elisabetta, infatti, era attesissimo il ritorno in pubblico del principee diMarkle. Alla messa di ringraziamento, tenutasi alle 11.30 nella cattedrale di St. Paul, presenti il principe Carlo, Camilla, il principe William e Kate Middleton e anche gli altri membri della Famiglia Reale. Buckingham Palace ha annunciato qualche ora prima dell’evento che la Regina non sarebbe stata presente a causa di problemi di mobilità. Ma come è andata in? La regina Elisabetta ha celebrato oggi il secondo giorno del suodi, con l’evento clou di una messa solenne di ...

