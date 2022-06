Fuga dalla Cina. Anche Amazon getta la spugna (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo store di Amazon in Cina chiuderà in quella che è l’ultima operazione di uscita dal mercato da parte di un gruppo tecnologico occidentale Financial Times, pagina 52, di Eleanor Olcott. Amazon doserà il suo negozio di ebook cinese l’anno prossimo, segnando l’ultima ritirata delle aziende tecnologiche occidentali che stanno riducendo le operazioni nel più grande mercato di consumo. Gli utenti di Kindle in Cina non saranno più in grado di acquistare nuovi libri dopo la chiusura della sua libreria online nel giugno 2023, ha annunciato ieri Amazon. L’azienda ha dichiarato di aver smesso di fornire ai rivenditori gli eBook Kindle e ha offerto un rimborso ai clienti che hanno acquistato uno dei dispositivi nel 2022. Amazon non ha fornito una motivazione per il ritiro dal mercato cinese ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo store diinchiuderà in quella che è l’ultima operazione di uscita dal mercato da parte di un gruppo tecnologico occidentale Financial Times, pagina 52, di Eleanor Olcott.doserà il suo negozio di ebook cinese l’anno prossimo, segnando l’ultima ritirata delle aziende tecnologiche occidentali che stanno riducendo le operazioni nel più grande mercato di consumo. Gli utenti di Kindle innon saranno più in grado di acquistare nuovi libri dopo la chiusura della sua libreria online nel giugno 2023, ha annunciato ieri. L’azienda ha dichiarato di aver smesso di fornire ai rivenditori gli eBook Kindle e ha offerto un rimborso ai clienti che hanno acquistato uno dei dispositivi nel 2022.non ha fornito una motivazione per il ritiro dal mercato cinese ...

