Di Maio sente Kuleba "Ogni sforzo per sbloccare export grano" (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – "Ho sentito il collega Dmytro Kuleba. Ribadito pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, confermato supporto a popolazione e ricostruzione Paese. Uniti per fermare questa atroce guerra e trovare la pace. Ogni sforzo per sbloccare export del grano dall'Ucraina, lavoriamo a soluzione". Lo rende noto con un tweet il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.– Foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

