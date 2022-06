Crisi del grano, la versione di Grillo: «Non c’è un’emergenza pane, ma la speculazione sul cibo» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha condiviso sui social un suo articolo pubblicato sul suo Blog, dal titolo La fame quotata in borsa, in cui dà una sua lettura della Crisi alimentare acuita dalla guerra in Ucraina. «Non esiste una “emergenza pane”, esiste una vera e propria speculazione sul cibo, che andrebbe proibita per legge», scrive Grillo. «La guerra in Ucraina è spesso citata dai media per spiegare la Crisi alimentare e il generale aumento dei prezzi del grano. Ma è la finanza ad usare il cibo come arma distruggendo deliberatamente il sistema alimentare, poiché è la speculazione finanziaria a giocare un ruolo primario». Il co-fondatore del M5s ha parlato della speculazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Il garante del Movimento 5 Stelle Beppeha condiviso sui social un suo articolo pubblicato sul suo Blog, dal titolo La fame quotata in borsa, in cui dà una sua lettura dellaalimentare acuita dalla guerra in Ucraina. «Non esiste una “emergenza”, esiste una vera e propriasul, che andrebbe proibita per legge», scrive. «La guerra in Ucraina è spesso citata dai media per spiegare laalimentare e il generale aumento dei prezzi del. Ma è la finanza ad usare ilcome arma distruggendo deliberatamente il sistema alimentare, poiché è lafinanziaria a giocare un ruolo primario». Il co-fondatore del M5s ha parlato della...

