“Cosa mi ha fatto Ida Platano”. Riccardo Guarnieri, lo smacco dopo la fine di UeD (Di venerdì 3 giugno 2022) Uomini e Donne, Ida Platano contro Riccardo Guarnieri. La dama avrebbe deciso di mettere definitivamente un punto sulla loro storia. A rivelare Cosa è successo dopo la fine del dating è stato Riccardo. Che, prima di rivelare tutto al magazine di Uomini e Donne, ha fatto un passo indietro: al momento in cui qualCosa è cambiato. “Le cose sono degenerate in seguito, quando le ho confessato che in questi due anni più volte ho sentito l’istinto di chiamarla”. “Ma mi sono bloccato ripensando ai problemi che abbiamo avuto end alcune cose che sono successe durante e dopo la quarantena di marzo 2020 I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Uomini e Donne, Idacontro. La dama avrebbe deciso di mettere definitivamente un punto sulla loro storia. A rivelareè successoladel dating è stato. Che, prima di rivelare tutto al magazine di Uomini e Donne, haun passo indietro: al momento in cui qualè cambiato. “Le cose sono degenerate in seguito, quando le ho confessato che in questi due anni più volte ho sentito l’istinto di chiamarla”. “Ma mi sono bloccato ripensando ai problemi che abbiamo avuto end alcune cose che sono successe durante ela quarantena di marzo 2020 I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ...

