“Con chi viaggi” | la commedia con Alessandra Mastronardi

Arriva in prima tv su Sky "Con chi viaggi", commedia on the road diretta dagli YouNuts!, duo di registi composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Il film andrà in onda lunedì 6 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand. Scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni, distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon, il film è una dark comedy che gioca sulle relazioni umane e le apparenze e vede nel cast Pasquale Petriolo, in arte Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi. Leggi anche: La nuova sfida di Bradley Cooper nella pellicola "Maestro" SINOSSI Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un ...

