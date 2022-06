Clemente Russo | confessione in diretta a Laura Maddaloni | lei si arrabbia

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’ex pugile si è aperto durante L’Isola Party con Ignazio Moser, durante un collegamento con l’Honduras.sono una coppia solida che sta insieme da tanti anni. Il pugile e la judoka si erano conosciuti nel 2005, alla XV edizione dei Giochi del Mediterraneo. Tre anni dopo si erano sposati ed ora hanno tre figlie. La coppiaha deciso di mettere alla prova il proprio amore partecipando ad uno dei reality più famosi, L’Isola dei famosi.sull’isola (screenshot)Purtroppo, per– e per la coppia – la competizione non si è conclusa nel migliore dei modi, dato che l’uomo è stato eliminato nella puntata ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen… - tuttopuntotv : Clemente Russo rivela un segreto a Laura Maddaloni: ecco di cosa si tratta? #isola #IsoladeiFamosi - infoitcultura : Clemente Russo rivela un segreto a Laura Maddaloni: ecco di cosa si tratta? - zazoomblog : Scandalo Clemente Russo “Gli è scoppiata la vena”: le telecamere non sono riuscite a riprendere - #Scandalo… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen Russ… -

e Laura Maddaloni a cuore aperto dopo L'isola dei famosi 2022 Per i fans possono dirsi il concorrente unico più forte e inossidabile de L'isola dei famosi 2022 e, in queste ore, reduce ...Attesi due fuoriclasse del pugilato:, ex pugile italiano, campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 , vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012, e ...Laura Maddaloni e Clemente Russo si raccontano dopo l’uscita di scena da L’isola dei famosi 2022: il segreto dell’ex pugile fa infuriare la moglie sportiva Clemente Russo e Laura Maddaloni -L'isola ...Si conclude anzitempo l'avventura all'Isola dei Famosi per Roger Balduino: l'infortunio provocato qualche settimana fa ferma il naufrago.