C'è un giocatore che ora servirebbe a tutti. Peccato che se lo siano fatti sfuggire... (Di venerdì 3 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

lapoelkann_ : Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la Famiglia è più unita che mai @andagn e… - _Morik92_ : A mio parere, #Muriel sarebbe perfetto per la #Juve. È quel tipo di giocatore in grado di spaccare la partita in co… - fanpage : Il giocatore ucraino del Manchester City, in conferenza stampa, non regge all'emozione e lancia un accorato appello… - SciabolataFFP : Nonostante questo negli ultimi anni qualche giocatore interessante sembra esserci, nelle giovanili Azzurre. E, seco… - marcojuventi_no : @juvemyheart @mirkonicolino Se prendono Berardi andremo poco lontano. Un giocatore non da Juve. Sarebbe un altro errore che pagheremo caro -