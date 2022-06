Calciomercato Inter, futuro Bastoni: l’agente lo svela in diretta (Di venerdì 3 giugno 2022) A Sportitalia sono state rilasciate alcune dichiarazioni di Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni. A Tinti sono state chieste delucidazioni riguardanti il futuro del calciatore, che sembra incerto. La risposta del procuratore è stata la seguente: “Bastoni è sicuramente tifosissimo della squadra in cui gioca, sta volentieri all’Inter. Però, è anche un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare. Lui è contentissimo di giocare nell’Inter, ha la maglia cucita addosso”. Calciomercato Inter Bastoni Insomma, stando alle parole di Tinti, Bastoni è molto felice di giocare all’Inter ma, allo stesso tempo, si stanno valutando anche altre strade nel caso dovrebbero arrivare offerte da altri club. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) A Sportitalia sono state rilasciate alcune dichiarazioni di Tullio Tinti, agente di Alessandro. A Tinti sono state chieste delucidazioni riguardanti ildel calciatore, che sembra incerto. La risposta del procuratore è stata la seguente: “è sicuramente tifosissimo della squadra in cui gioca, sta volentieri all’. Però, è anche un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare. Lui è contentissimo di giocare nell’, ha la maglia cucita addosso”.Insomma, stando alle parole di Tinti,è molto felice di giocare all’ma, allo stesso tempo, si stanno valutando anche altre strade nel caso dovrebbero arrivare offerte da altri club. ...

