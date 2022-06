Assegno unico INPS: chi troverà meno soldi a giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Assegno unico universale non è ancora entrato in pieno regime nonostante i pagamenti siano iniziati a marzo L’Assegno unico universale per le famiglie con i figli a carico si avvia verso il quarto mese di pagamento. Si tratta di uno strumento che favorisce le famiglie con più di due figli a carico e con redditi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 3 giugno 2022) L’universale non è ancora entrato in pieno regime nonostante i pagamenti siano iniziati a marzo L’universale per le famiglie con i figli a carico si avvia verso il quarto mese di pagamento. Si tratta di uno strumento che favorisce le famiglie con più di due figli a carico e con redditi L'articolo proviene da Consumatore.com.

