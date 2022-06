Ascolti TV | Giovedì 2 Giugno 2022 Don Matteo vince anche in replica 18 9% | La Mia Banda Suona il Pop 12 4% I comici della Lamborghini 2 7% battono il doc con Veltroni 2 2% Frecce Tricolori al 40 3%

(Di venerdì 3 giugno 2022) DonNella serata di ieri,, su Rai1 ladi Don12 ha interessato 2.811.000 spettatori pari al 18.9%. Su Canale 5 in prima visione La Miail Pop ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Appena un Minuto ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Spagna-Portogallo ha intrattenuto 1.107.000 spettatori con il 6.6% (pre e post nel complesso: 742.000 – 4.6%). Su Rai3 il documentario Caro Presidente, con la voce narrante di Walter, ha raccolto davanti al video 348.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.052.000 spettatori con ...

