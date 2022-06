Adriatica Ionica Race 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Fortunato, Zana e Tesfatsion (Di venerdì 3 giugno 2022) Da sabato 4 a mercoledì 8 giugno il grande ciclismo torna sulle strade italiane per la quarta edizione della Adriatica Ionica Race. Breve corsa di cinque tappe che prenderà il via da Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia e porterà fino al traguardo di Ascoli Piceno. Il percorso di quest’anno prevede opportunità per corridori con caratteristiche diverse, dalla tappa per le ruote veloci all’arrivo in salita, passando per tracciati che posso favorire gli “uomini da classiche”. La startlist non è stata ancora definita nella sua interezza, ma ci sono già diversi nomi interessanti che hanno confermato la loro presenza. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist con tutti i partecipanti (in aggiornamento). startlist Adriatica-Ionica ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Da sabato 4 a mercoledì 8 giugno il grande ciclismo torna sulle strade italiane per la quarta edizione della. Breve corsa di cinque tappe che prenderà il via da Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia e porterà fino al traguardo di Ascoli Piceno. Il percorso di quest’anno prevede opportunità per corridori con caratteristiche diverse, dalla tappa per le ruote veloci all’arrivo in salita, passando per tracciati che posso favorire gli “uomini da classiche”. Lanon è stata ancora definita nella sua interezza, ma ci sono già diversi nomi interessanti che hanno confermato la loro presenza. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacon tutti i(in aggiornamento)....

ProCyclingInfo : RT @team_GTV: Giotti Victoria-Savini Due: si torna a correre in Italia con le cinque tappe dell’Adriatica Ionica Race - team_GTV : Giotti Victoria-Savini Due: si torna a correre in Italia con le cinque tappe dell’Adriatica Ionica Race… - SuzukiIT : L’Adriatica Ionica Race 2022 sceglie Suzuki! ?? Suzuki legata alla Maglia Rossa della gara, assegnata al Miglior Spr… - Eurosport_IT : La corsa partirà sabato: il nostro Fortunato, c'è. Ripeter il capolavoro? ?? #EurosportCICLISMO | #AIR - vivereancona : CPO all'Adriatica Ionica Race 2022, 'dritte al traguardo per le pari opportunità' -