Una shade chocolate che va controcorrente all'estate. Ma le dona intensità (Di giovedì 2 giugno 2022) Alessia Marcuzzi – come Jennifer Lopez – intensifica l’abituale chioma bionda con un piccolo restyling, in castan. Risultato, una shade chocolate (appena) baciata dal sole. Tutti i colori di capelli del 2022 guarda le foto Alessia Marcuzzi, il biondo vira al castano La notizia non è ancora ufficiale ma le voci sono sempre più insistenti. Dopo venticinque anni la show woman romana 49enne lascia Mediaset e dovrebbe passare alla Rai con un reality sul secondo canale. La svolta potrebbe essere sottolineata dall’ultimo cambio di hair look, più scuro e intenso che mai. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 giugno 2022) Alessia Marcuzzi – come Jennifer Lopez – intensifica l’abituale chioma bionda con un piccolo restyling, in castan. Risultato, una(appena) baciata dal sole. Tutti i colori di capelli del 2022 guarda le foto Alessia Marcuzzi, il biondo vira al castano La notizia non è ancora ufficiale ma le voci sono sempre più insistenti. Dopo venticinque anni la show woman romana 49enne lascia Mediaset e dovrebbe passare alla Rai con un reality sul secondo canale. La svolta potrebbe essere sottolineata dall’ultimo cambio di hair look, più scuro e intenso che mai. ...

