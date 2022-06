Ucraina | Ue approva sesto pacchetto sanzioni Escluso Kirill

(Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Uenei confronti della Russia ma senza. E’ quanto deciso durante la riunione degli ambasciatori Ue, convocata dalla presidenza francese, che si è svolta eccezionalmente a Lussemburgo con i 27 rappresentanti permanenti. Bloomberg riferisce che si è deciso un blocco parziale delle importazione del petrolio russo. Per superare le obiezioni dell’Ungheria, neldiè statoil patriarca russo ortodossocome riferiscono fonti europee citate dalla Dpa. Il Coreper si era già riunito ieri, ma l’incontro si era concluso senza un accordo per l’opposizione dell’Ungheria che contesta l’inserimento del patriarca russo ortodosso ...

Intanto il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all'sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Si tratta dei missili Himars, con una ...Guerra- Russia, oltre la diretta: cosa c'è da sapere oggi I russi vogliono liberare il Donbass. Poi cosa può succedere Giornalista francese ucciso a Severodonesk Il 'pellegrinaggio' di ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Ue approva sesto pacchetto sanzioni: Kirill escluso L'intesa tra gli ambasciatori dei 27 paesi lascia fuori dalla lista dei sanzionati il patriarca ortodosso Kirill, come richiesto ieri dal governo ungherese ...Un numero schiacciante di elettori repubblicani non approva la gestione della crisi ucraina da parte di Biden, ma questo non li rende automaticamente putiniani. Il Gop oscilla dalle origini fra interv ...