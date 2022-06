Trevisan sconfitta ma saluta Parigi col sorriso | in finale va la Gauff

Advertising

giovannipelazzo : Martina #Trevisan saluta a testa altissima il #RolandGarros, sconfitta 6-3 6-1 in semifinale da CoCo #Gauff. La 18… - Eloby6 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros. L'azzurra è stata sconfitta dalla statuni… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros. L'azzurra è stata sconfitta dalla s… - 92Spagnolo : #RolandGarros, #Trevisan sconfitta in semifinale - Ilsuperbo89 : Brava cmq Martina???? Oggi il braccio era più fiacco,il fiato più corto,la gamba stanca,l'avversaria centrata. Tantis… -

Saluta col sorriso e il best ranking in carriera, 26 al mondo e numero 1 italiana, la, che ha fermato la sua striscia positiva a 10 vittorie dal torneo vinto a Rabat....cheentra tra le prime quattro al Roland Garros , mentre nel 2020 si era fermata ai quarti. L'ultima italiana in semifinale prima di lei era stata nove anni fa Sara Errani,allora ...(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros. L'azzurra, per la prima volta tra le prime quattro di un torneo dello slam, è stata sconfitta in due set ...Tutt’Italia, e non solo, ha fatto il tifo per lei, ma il sogno di Martina Trevisan si è infranto in semifinale al Roland Garros. La tennista azzurra ha ceduto alla giovanissima, 10 anni in meno di lei ...