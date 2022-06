Traffico Roma del 02-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverdedalla redazioneintenso nei dintorni dicon la coda sulla A24-teramo tra il bivio con la 1 fino al Raccordo Anulare e sulla diramazioneSud esiste Tra la barriera disud è l’uscita per le 13 stanno le code per Chi prosegue in direzione di Napoli fino a Valmontone lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare file per un incidente tra la diramazionesud e l’ardeatina e Giada esterna rallentamenti pertra via di Boccea Aurelia e proseguendo tra Latisana e laFiumicino sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino altre cose tra laCivitavecchia via Isacco Newton tutto in direzione delintenso sulle principali strade ...