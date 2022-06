Salvini sul viaggio in Russia: «Spero ancora nell’incontro con Lavrov. Dal Copasir minacce ridicole» (Di giovedì 2 giugno 2022) «È ridicolo e oltraggioso che ci sia chi minaccia e intimidisce, che il Copasir ritenga di indagare su cosa fa il segretario della Lega e chi incontra, peraltro avendolo raccontato in tv e sui giornali. Sono intimidazioni inaccettabili» A dirlo è Matteo Salvini parlando dell’indagine del Copasir su Antonio Capuano, il consigliere del segretario leghista che starebbe organizzando il suo viaggio in Russia. «Oggi ho sentito i vertici dei servizi di sicurezza e smentiscono qualsiasi approfondimento, indagine, inchiesta», ha dichiarato Salvini, che ha continuato: «Fortunatamente siamo in un Paese libero e per la pace a testa alta incontro tutti». Nel suo viaggio in Russia, Salvini avrebbe anche dovuto incontrare il ministro degli esteri ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) «È ridicolo e oltraggioso che ci sia chi minaccia e intimidisce, che ilritenga di indagare su cosa fa il segretario della Lega e chi incontra, peraltro avendolo raccontato in tv e sui giornali. Sono intimidazioni inaccettabili» A dirlo è Matteoparlando dell’indagine delsu Antonio Capuano, il consigliere del segretario leghista che starebbe organizzando il suoin. «Oggi ho sentito i vertici dei servizi di sicurezza e smentiscono qualsiasi approfondimento, indagine, inchiesta», ha dichiarato, che ha continuato: «Fortunatamente siamo in un Paese libero e per la pace a testa alta incontro tutti». Nel suoinavrebbe anche dovuto incontrare il ministro degli esteri ...

