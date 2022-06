Quando la colpa è della vittima: il Victim Blaming (Di giovedì 2 giugno 2022) La violenza di genere una piaga della nostra società, un male che colpisce moltissime donne ed è così difficile da estirpare perché ha radice profonde, quanto oscure. Spesso di fronte ad un episodio di violenza, nell’opinione pubblica, si innesca un meccanismo per cui si attaccata la vittima e si difende il carnefice, offrendo un tacito consenso alle brutalità. Questa dinamica si chiama Victim Blaming ed ha la funzione di spostare la colpa dall’aggressore alla vittima, scagionando il reale responsabile, lasciando pulita la sua reputazione. In molti casi questo meccanismo viene attuato dal colpevole di molestie o violenze, ma non solo. Infatti questo atteggiamento viene accolto e favorito dalla società stessa. In cosa consiste il Victim Blaming Forse il ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022) La violenza di genere una piaganostra società, un male che colpisce moltissime donne ed è così difficile da estirpare perché ha radice profonde, quanto oscure. Spesso di fronte ad un episodio di violenza, nell’opinione pubblica, si innesca un meccanismo per cui si attaccata lae si difende il carnefice, offrendo un tacito consenso alle brutalità. Questa dinamica si chiamaed ha la funzione di spostare ladall’aggressore alla, scagionando il reale responsabile, lasciando pulita la sua reputazione. In molti casi questo meccanismo viene attuato dal colpevole di molestie o violenze, ma non solo. Infatti questo atteggiamento viene accolto e favorito dalla società stessa. In cosa consiste ilForse il ...

